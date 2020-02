Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei im Lahn-Dill-Kreis kontrolliert zur Faschingszeit - ein Resümee

Dillenburg (ots)

Auch dieses Jahr richtete die Polizei an Lahn und Dill zur Faschingszeit ihren Fokus auf unter Alkohol oder Drogen stehende Verkehrsteilnehmer.

Im Zeitraum von 11.02.2020 bis einschließlich Faschingsdienstag (25.02.2020) stoppten die Ordnungshüter bei zahlreichen Verkehrskontrollen 256 Fahrzeugführer. 43 Mal kam das Alkoholtestgerät und 16 Mal kamen Drogenvortests zum Einsatz.

Einige wenige Verkehrsteilnehmer schlugen die vorherigen Warnungen und Hinweise der Polizei offensichtlich in den Wind: Die Polizisten leiteten viermal Strafanzeigen wegen Alkoholfahren und fünfmal Anzeigen wegen Drogenfahrten gegen Fahrzeugführer ein. In zwei Fällen lag der gemessene Alkoholwert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, auf die Betroffenen kommen ein vierwöchiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg zu.

