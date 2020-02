POL-LDK: Unfallflucht in Merkenbach - In Handyladen eingebrochen - Diebe im Baucontainer - Polizei Wetzlar sucht Schneemann - Einbruch in Leun scheitert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn-Merkenbach: Nach Unfall das Weite gesucht -

Am Dienstag (25.02.2020) beschädigte ein Unbekannter einen in der Merkenbachstraße geparkten Volvo. Der schwarze "S60" stand zwischen 09.00 Uhr und 13.15 Uhr gegenüber der Hausnummer 1. Der flüchtige Unfallfahrer stieß gegen die Fahrertür und ließ eine Delle dort zurück. Die Reparatur wird mindestens 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: In Handyladen eingestiegen -

In der Nacht von gestern (25.02.2020) auf heute (26.02.2020) brachen Diebe in den Laden eines Mobilfunkanbieters in der Hauptstraße ein. Die Diebe hebelten offensichtlich die Tür des am Markplatz gelegen Geschäftes auf und suchten nach Beute. Derzeit ist nicht bekannt, was die Täter mitgehen ließen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Seelbach: Baucontainer geknackt -

In der Straße "Am Heiligenborn" hatten es Diebe auf Beute aus einem Baucontainer abgesehen. Sie brachen die Tür auf und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Besitzer fehlen Werkzeuge und ein Laser. Der Wert dieser Geräte liegt bei rund 3.000 Euro. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend (25.02.2020) und Mittwochmorgen (26.02.2020) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Schneemann tritt gegen Scheibe / Polizei bittet um Mithilfe -

Alkoholgeschwängerter Übermut ist wohl die Ursache für eine Sachbeschädigung am Faschingsdienstag (25.02.2020) in der Wetzlarer Innenstadt. Nichtsdestotrotz entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro, für die der Unbekannte verantwortlich ist. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem als Schneemann verkleideten Mann. Gegen 19.11 Uhr beobachteten Zeugen, wie eine Gruppe Verkleideter in der Schmiedgasse vor einer Fensterreihe stand. Aus dieser Gruppe heraus trat ein Schneemann plötzlich gegen eine der Scheiben. Die äußere der doppeltverglasten Scheibe ging zu Bruch. Anschließend rannte die Gruppe davon. Die Polizei Wetzlar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Schneemannes machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Leun: Einbrecher scheitern -

In der Nacht von Dienstag (25.02.2020) auf Mittwoch (26.02.2020) suchten Diebe eine Baumaschinenfirma in der Wetzlarer Straße auf. Zwischen 19.00 Uhr und 10.00 Uhr versuchten sie gewaltsam eine Zugangstür zu öffnen. Sie scheiterten und suchten das Weite. Die Polizei in Wetzlar bittet Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit in der Wetzlarer Straße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

