Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tatverdächtiger bestreitet Hitlergruß

Bocholt (ots)

Am Samstag kam es vor und in einem Supermarkt an der Dinxperloer Straße zu einem Vorfall, der ein Strafverfahren nach sich zieht. Ein 46 Jahre alter Bocholter regte sich gegen 18.10 Uhr über einen 60-jährigen Bocholter auf, der in seinem Pkw saß und mehrere Parkboxen blockierte. Aufgrund der Wortwahl des 46-Jährigen sei er ausgestiegen, um mit diesem zu reden, so der 60-Jährige bei der Anzeigenerstattung. Der 46-Jährige habe ihm daraufhin den Hitlergruß gezeigt und sei in das Geschäft gegangen. Der 60-Jährige ging dem Mann hinterher und an der Fleischtheke habe sich das Ganze noch einmal wiederholt. Ein Zeuge bestätigte gegenüber den Polizeibeamten die Aussagen des 60-Jährigen.

Der 46-Jährige bestreitet, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Er behauptet dagegen, der 60-Jährige habe ihn als "Nazi" betitelt.

