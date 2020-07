Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 62-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag unterstützte die Polizei die Stadt Bocholt bei Gaststättenkontrollen in Sachen "Corona-Schutzmaßnahmen". Gegen 22.50 Uhr störte ein 62-jähriger Bocholter die Kontrolle in einer Innenstadtgaststätte und begann Portraitaufnahmen der Einsatzkräfte zu fertigen. Als ihm dies untersagt wurde, reagierte der Mann verbal aggressiv und beleidigte zwei Polizeibeamte. Diese erteilten dem Mann einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren ein.

