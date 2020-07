Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Sachbeschädigungen

Ein Tatverdächtiger

Velen (ots)

In der Nacht zum Sonntag schlug ein Mann auf der Letterhausstraße gegen 04.00 Uhr mehrfach gegen einen Zaun eines Privatgrundstücks. Zeugen hatte dies beobachtet und die Polizei informiert. Polizeibeamte wurden während des Gesprächs mit den Zeugen auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Nähe aufhielt und an einem Pkw stand. Der Mann rannte davon - kurze Zeit später wurde aber ein Mann auf der Danziger Straße angetroffen, auf den die von den Zeugen abgegebene Beschreibung passte. Der 24 Jahre alte Verdächtige aus Velen wies zudem eine frische Handverletzung auf - geständig ist er bislang nicht.

An dem bereits erwähnten Pkw war die Heckscheibe eingeschlagen und an einem weiteren Pkw der Außenspiegel beschädigt worden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell