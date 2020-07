Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ruhestörung und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung

Reken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei eine Ruhestörung gemeldet - ausgehend von einer Gaststätte an der Frankenstraße. Im Außenbereich der Gaststätte hielten sich viele Gäste auf, die Fenster und Türen waren geöffnet und es war laute Musik zu hören. Die Polizeibeamten forderten den Betreiber auf, für Ruhe zu sorgen, was dieser auch zusagte. Wenig später wurde der Polizei eine erneute Ruhestörung gemeldet. Die Beamten betraten nun auch den Innenraum der Gaststätte und stellten neben der Ruhestörung auch Verstöße gegen die Corona-Schutzvorschriften fest (ca. 70 Gäste hielten sich stehend, ohne ausreichenden Abstand und größtenteils ohne Mund-Nase-Bedeckung im Innenraum auf; Mitarbeiter arbeiteten teilweise ohne Mund-Nase-Bedeckung). Mit der Androhung, den Betrieb der Gasstätte bei Missachtung der Aufforderung zu beenden, wurde der Betreiber zur Einhaltung der Schutzvorschriften und zur Ruhe ermahnt.

Gegen 01.00 Uhr wurde erneut eine Ruhestörung aus der Gaststätte gemeldet. Da auch die Corona-Schutzvorschriften weiterhin nicht eingehalten wurden, beendeten die Beamten den Betrieb und räumten die Gaststätte. Nach der Räumung hielten sich noch ca. 50 Personen vor der Gaststätte auf. Diese befolgten schließlich den Platzverweis der Beamten.

Die Polizeibeamten brachten den Fall zur Anzeige - dass der Betreiber die Personalien der Gäste nicht notiert hatte und einige Gäste im Innenraum geraucht hatten, kommt zu den bereits aufgeführten Verstößen hinzu.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell