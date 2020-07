Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wohnungseinbruch scheitert

Bocholt (ots)

Am Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße zwischen 05.30 Uhr und 14.00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Der oder die Täter hatten sich an dem Schloss der Wohnungseingangstür zu schaffen gemacht, konnten die Tür aber nicht öffnen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

