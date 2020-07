Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer auf dem Mussumer Kirchweg

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag meldeten Zeugen der Polizei Randalierer auf dem Spielplatz am Mussumer Kirchweg. Die Polizeibeamten trafen zwar keine Personen an, entdeckten aber Verkehrszeichen, die in den Basketballkörben lagen. Auf der Spielplatzwiese hatten die Randalierer zudem eine Baustellenabsperrung samt der dazu gehörigen Leuchten verteilt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

