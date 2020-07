Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vorfahrt missachtet

Gonau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 66-jährige Taxifahrerin am Samstag in Gronau zugezogen. Die Gronauerin war mit einem Fahrgast auf der Ochtruper Straße stadteinwärts unterwegs. Gegen 02.15 Uhr querte eine 18-jährige Autofahrerin ihren Weg. Die ebenfalls in Gronau lebende Autofahrerin befuhr die Bismarckstraße in Richtung Veilchenstaße und querte dabei nach Angaben von Zeugen ungebremst die Ochtruper Straße. Auf der Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. An der Unfallstelle hat der Verkehr auf der Ochtruper Straße grundsätzlich Vorfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell