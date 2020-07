Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert gegen Laternenmast gefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen, eine Strafanzeige und eine Blutprobe waren das Resultat einer Pedelecfahrt am Freitag in Ahaus. Ein 77-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Fuistingstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus Richtung Hessenweg kommend in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Fuistingstraße/Bahnhofstraße/Parallelstraße bog der Ahauser nach links auf die Bahnhofstraße ein. Dort kollidierte er mit einem Laternenmast. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem 77-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,6 Promille schließen lässt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

