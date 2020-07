Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Randalierer am ehemaligen Bahnhof

Gescher (ots)

Zwei Glasscheiben sind am Wochenende in Gescher beschädigt worden. Unbekannte schlugen eine Scheibe einer Bushaltestelle an der Raiffeisenstraße ein. Die Frontscheibe eines in unmittelbarer Nähe der Haltestelle abgestellten Lkw wies ebenfalls eine Beschädigung auf. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 15.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260.

