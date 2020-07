Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall auf der Heeker Straße

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro, so die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag in Ahaus. Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Stadtlohnerin mit ihrem Auto die Heeker Straße in Richtung Innenstadt. Eine vor ihr fahrende 30-jährige Ochtruperin bremste ihren Wagen verkehrsbedingt ab. Dies erkannte die Stadtlohnerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 21-Jährige in ein Krankenhaus. Im Wagen der 30-Jährigen befand sich ein zweijähriges Kind. Zur Vorsorge wurde das Mädchen in einem Krankenhaus untersucht. Die schwangere Mutter blieb unverletzt, ließ sich jedoch ebenfalls vorsorglich untersuchen.

