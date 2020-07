Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Mit Auto überschlagen

Rhede-Vardingholt (ots)

In der Nacht zum Samstag kam ein Pkw auf der Barloer Straße aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich dort. Zeugen hörten gegen 00:15 Uhr Aufprallgeräusche und eilten sofort zur Unfallstelle. Sie befreiten auf der Fahrerseite einen 28-jährigen in Barlo wohnenden Mann aus dem auf dem Dach liegenden Autowrack. Der schwer verletzte und deutlich alkoholisierte 28-Jährige behauptete gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten, dass er nicht gefahren sei. Rettungskräfte brachten ihn in mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Weder die Suche durch einen Diensthund noch durch einen angeforderten Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera oder die Befragung der Ersthelfer ergaben Hinweise auf einen weiteren, möglicherweise dann auch schwer verletzten Fahrzeuginsassen. Ein im Fahrzeug aufgefundenes Smartphone stellten die Beamten sicher.

