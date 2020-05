Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen) Motorhaube eines Autos eingedellt (24.05.2020)

Öhningen, Lkrs. KN (ots)

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Sonntag zwischen 10.45 Uhr und 15.00 Uhr ein auf dem Parkplatz bei der Feuerwehr in Öhningen abgestellten VW beschädigt. Er schlug mit einem harten Gegenstand auf die Motorhaube, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Personen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, zu wenden.

