POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Angebliche Handwerker verschafften sich einen Zugang in eine Wohnung.

Salzgitter, Thiede, Ahornstraße, 20.04.2020, 11:45 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich ein Täter an der Wohnungstür einer älteren Dame als Handwerker ausgegeben hatte. Nachdem er die Frau zur Seite gedrängt hatte, begab er sich in ihre Wohnung, um im weiteren Tatverlauf im Badezimmer den Wasserhahn zu betätigen. In diesem Zeitpunkt sei offensichtlich ein zweiter Mann in die Wohnung der Frau gelangt und habe hier zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht.

Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 28 Jahre, sprach ein einwandfreies Hochdeutsch, kräftige Statur, schwarze Haare von ca. 5 bis 6 cm Länge, keine Brille und keinen Bart.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

