POL-RT: Verkehrsunfälle - Teilweise mit Zeugenaufruf; Einkaufsmarkt geräumt

Metzingen (RT): Drängler aufgefahren

Auf etwa 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 313 zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung Neugreuth entstanden ist. Ein 53-Jähriger war gegen 21.20 Uhr mit seinem Ford Mondeo auf der Nordtangente in Richtung Kreisverkehr Grafenberger Straße unterwegs. Schon auf diesem Streckenabschnitt soll ein 20-jähriger Renault-Fahrer durch dichtes Auffahren gedrängelt haben. Nach dem Kreisverkehr beschleunigte der Mondeo-Fahrer, um kurz danach abzubremsen. Der 20-Jährige, der immer noch zu dicht aufgefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit seinem Kleinwagen mit großer Wucht ins Heck des Mondeo. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Beide Fahrer werden bei der Bußgeldbehörde angezeigt. (cw)

Münsingen (RT): Einkaufsmarkt geräumt

Eine Rauchentwicklung hat am Donnerstagmorgen zu einer Alarmierung der Rettungs- und Einsatzkräfte und zur Räumung eines Einkaufsmarktes in Auingen geführt. Kurz vor 8.45 Uhr rückten die Helfer in die Hauptstraße aus, nachdem starker Rauch im Eingangsbereich des Supermarktes gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus den Lüftungsanlagen Rauchschwaden verbunden mit Schmorgeruch in den Verkaufsraum drangen, woraufhin der Supermarkt umgehend geräumt und alle Kunden und Mitarbeiter ins Freie gebeten wurden. Die Feuerwehr, die mit 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, stellte an einem Heizgerät in der Zwischendecke einen Schmorbrand fest. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Das Gerät wurde zunächst stromlos gemacht. Zur weiteren Begutachtung des defekten Heizgerätes wurde ein Techniker hinzugezogen. Nachdem das Problem behoben war und eine Gefahr für Mitarbeiter und Kunden ausgeschlossen werden konnte, wurde der Einkaufsmarkt nach entsprechender Lüftung gegen 10.30 Uhr wieder geöffnet. (sm)

Wernau (ES): In die Leitplanken gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend in der Zufahrt zur B 313 in Richtung Stuttgart ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes AMG von Wernau herkommend auf der Zufahrt zur B 313 unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und knallte in die rechten Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 21.000 Euro geschätzt.

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall auf der Sirnauer Brücke gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag eine Zweirad-Lenkerin auf der Sirnauer Brücke zu Fall gekommen ist. Die 18-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Mondial kurz vor 17 Uhr auf der Geradeausspur in Richtung Zell unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Mercedes die Linksabbiegespur. Ohne auf die junge Frau zu achten, wechselte er von der Abbiegespur nach rechts auf die Geradeauspur. Die Heranwachsende stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise hatte die 18-Jährige ersten Erkenntnissen nach keine größeren Blessuren erlitten. (ms)

Tübingen (TÜ): Zweimal Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an zwei Fahrzeugen in der Weinbergstraße entstanden. Eine 88-Jährige war kurz nach elf Uhr mit ihrem VW Golf vom Parkplatz einer Gärtnerei herkommend an den Einmündungsbereich zur Weinbergstraße herangefahren, um nach rechts in Richtung Kilchberg abzubiegen. Beim Anfahren gab die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache zu viel Gas, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Hierbei prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Im Anschluss kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab und blieben in einem angrenzenden Acker stehen. Die beiden Pkw mussten geborgen und abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach war die Unfallverursacherin unverletzt geblieben und hatte lediglich einen gehörigen Schrecken erlitten. (ms)

Hechingen (ZAK): Transporter überschlagen

Eine verhängnisvolle Mischung aus zu schnellem Fahren, abgefahrenen Reifen und Regen ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 59-Jähriger am Mittwochabend auf der B 32 zwischen Schlatt und Jungingen verursacht hat. Der Mann war gegen 18.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Jungingen unterwegs. Weil er trotz des starken Regens viel zu schnell fuhr, kam er auf der Strecke zunächst ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter schleuderte eine Böschung hinunter und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Fahrer wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Mindestprofiltiefe an den beiden Hinterreifen deutlich unterschritten war. Der Sprinter, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, musste von einem Abschleppdienst geborgen und aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 9.000 Euro geschätzt. (cw)

