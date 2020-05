Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgänger gefährdet; Motorroller gestohlen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Fußgänger gefährdet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 22-jährigen Fahrzeuglenker, der am Dienstagabend auf einem Feldweg mehrere Personen gefährdet haben soll. Gegen 19 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Pkw einen Feldweg in Verlängerung der Hermann-Löns-Straße. Den Bereich einer scharfen Linkskurve durchfuhr er ohne seine Geschwindigkeit zu mindern. Eine 30-Jährige konnte ihr einjähriges Kind gerade noch von dem Weg ziehen, ehe der 22-Jährige in geringem Abstand an ihr vorbeifuhr. Da sich die Mutter das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatte, konnten Beamte den Fahrer anschließend ausfindig machen. Gesucht werden nun Spaziergänger, die zur Tatzeit auf dem Feldweg in Verlängerung der Hermann-Löns-Straße unterwegs waren und Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Motorroller entwendet

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, einen im Fasanenweg im Freien abgestellten Aprilia-Roller gestohlen. Das nur mit dem Lenkradschloss gesicherten Zweirad war offenbar vom Tatort weggeschoben worden. Etwa 300 Meter vom Tatort entfernt wurde es am Mittwochmorgen mit abgerissener Frontverkleidung auf einem Feldweg in der Verlängerung des Fuß-/Radwegs Steinriegelweg aufgefunden. Auch im Stadtteil Ötlingen hatte sich ein Dieb am Mittwochmorgen, zwischen 5.30 Uhr und 7.30 Uhr, an einem in der Bachstraße abgestellten Roller zu schaffen gemacht, das Gefährt aber offenbar ebenfalls nicht zum Laufen gebracht. Auch in diesem Fall wurde das Kraftrad in der Nähe auf einem in Richtung Wendlingen führenden Radweg beschädigt aufgefunden.

Die Polizei rät, im Freien abgestellte Krafträder nicht nur mit dem Lenkradschloss, sondern zusätzlich zum Beispiel mit einem hochwertigen Bügel- oder Panzerkabelschloss, Bremsscheiben- oder Bremshebelschloss, jeweils in geprüfter Qualität zu sichern. Diese erkennt man am VDS-Zeichen. Auch mit einer Alarmanlage kann man sein Zweirad nachrüsten, wenn es hiermit nicht ausgestattet ist. Tipps zu verschiedenen Diebstahlssicherungen und Hinweise auf weitere Informationsquellen gibt es unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/. (ak)

