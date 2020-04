Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Profi-Rennrad im Zug gestohlen

Frankfurt am Main (ots)

In einem Zug von Fulda nach Frankfurt am Main wurde am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, ein Rennrad der Marke "Cube Litening" im Wert von 6.200 Euro gestohlen. Der Eigentümer, ein 49-jährige Frankfurter hatte den Diebstahl nach seiner Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof bei der Bundespolizei gemeldet und hierbei angegeben, dass er das Rad in Fulda im Fahrradabteil des Zuges abgestellt hatte. Nach Ankunft im Hauptbahnhof Offenbach stellte er den Verlust seines Fahrrades fest. Eine Absuche des Zuges brauchte keinen Hinweis über den Verbleib des Rennrades.

