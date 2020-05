Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermissten aufgefunden

Wolfschlugen (ES): Vermisster 50-Jähriger aufgefunden (Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 12.05.2020/ 15.48 Uhr)

Der seit Montagnachmittag aus Wolfschlugen vermisste 50-Jährige ist aufgefunden worden. Der Mann hatte an diesem Tag sein Wohnhaus verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Da die Gefahr bestand, dass er in eine hilflose Lage geraten sein könnte, hatte die Polizei auch öffentlich nach dem Mann gefahndet. Am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, konnte er unterkühlt im Stadtgebiet Nürtingen vom Rettungsdienst aufgegriffen und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (rn)

