POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Erfolgreiche Vermisstensuche; Mehrere Pkw aufgebrochen; Bargeld aus Container gestohlen

Rotlicht missachtet

Am Montagnachmittag hat ein Opelfahrer das Rotlicht einer Ampel in der Rommelsbacher Straße missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 14.45 Uhr befuhr der 44-jährige Lenker eines Opel Combo die Rommelsbacher Straße in Fahrtrichtung Rommelsbach. An der Ampelkreuzung zur Nürnberger Straße übersah er das für ihn geltende Rotlicht und prallte im Kreuzungsbereich gegen einen aus der Nürnberger Straße kommenden und ordnungsgemäß nach links abbiegenden Renault Scenic eines 79-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rn)

Reutlingen / Kirchentellinsfurt (RT / TÜ):

Auf eine medizinische Ursache dürfte ein Verkehrsunfall zurückzuführen sein, der sich am Montagvormittag auf der B297 zwischen Kirchentellinsfurt und Altenburg ereignet hat. Kurz vor 10.45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Subaru-Lenker die B297, als er etwa auf Höhe eines Baggersees die Kontrolle über seinen Pkw verlor und in den Straßengraben schleuderte. Zur weiteren Untersuchung wurde der 65-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden hielt sich mit etwa 500 Euro in Grenzen. (sm)

Hayingen (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Nach einer vermissten 62-jährigen Frau hat die Polizei am Montagnachmittag in Hayingen gefahndet. Gegen 16.45 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei vom Betreuer der Vermissten alarmiert worden, nachdem diese ohne ihre notwendigen Medikamente eingenommen zu haben und nur leicht bekleidet ihre Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch Polizeihundeführer eingesetzt worden waren, konnte die als orientierungslos eingeschätzte Frau gegen 20.30 Uhr von den Polizeihundeführern zwar durchnässt und unterkühlt aber ansonsten wohlbehalten angetroffen werden. Sie wurde nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Mehrere Fahrzeuge angegangen

Sechs Fahrzeuge sind am frühen Dienstagmorgen von zwei Unbekannten im Bereich Kreuzäckerstraße / Gastäckerstraße auf noch ungeklärte Art und Weise aufgebrochen und durchwühlt worden. Kurz nach zwei Uhr wurde die Polizei von einer Anwohnerin alarmiert, die zwei dunkel gekleidete und mit Tüchern vor dem Gesicht maskierte Männer beobachtet hatte, wie sie sich an den dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, dürften die beiden Männer mittels eines elektronischen Gerätes die Keyless-Go Einrichtungen an den sechs Fahrzeugen überwunden und diese anschließend nach Stehlenswertem durchsucht haben. Auch zwei weitere, unverschlossen geparkte Fahrzeuge wurden von den Dieben durchwühlt. Soweit bislang bekannt ist, fielen den beiden dabei eine kleinere Bargeldsumme sowie eine Getränkedose in die Hände. Beschädigt wurden die Autos nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Alkoholisiert geparktes Fahrzeug gestreift

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat am Montagnachmittag in Bonlanden mit ihrem Wagen einen geparkten Pkw gestreift. Die 50-Jährige war den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 14.15 Uhr auf der Kurze Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über ihren Ford. Das Fahrzeug streifte einen abgestellten 3er BMW und kam an diesem zum Endstand. Hinzukommende Anwohner brachten die stark benommene Frau in ein nahegelegenes Wohnhaus und leisteten dort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die augenscheinlich unverletzte 50-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest hatte einen vorläufigen Wert von rund 0,6 Promille ergeben. Neben ihrem Führerschein musste die Unfallverursacherin deshalb auch eine Blutprobe abgeben. An den noch fahrtauglichen Pkw beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 4.500 Euro. (mr)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Einbruch in Container

In den Container einer Freizeitanlage in der Tübinger Straße ist in der Zeit von Samstag, 02.05.2020, 14 Uhr, bis Montag, 20 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam die Türe des Containers und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Hier beschädigte er das Inventar durch Farbschmierereien und ließ Bargeld mitgehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (sm)

Ofterdingen (TÜ): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B 27 in Ofterdingen ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr war ein 32-Jähriger auf der B 27 aus Bodelshausen kommend, in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur L 385 krachte sein LKW samt Anhänger in das Heck eines verkehrsbedingt vor ihm haltenden VW Passat einer 42-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat noch auf einen davorstehenden Nissan Qashqai geschoben. Dieser prallte wiederum auf den VW Golf eines 40-Jährigen, der verkehrsbedingt vor dem Qashqai stand. Durch den Zusammenstoß wurde die Passatlenkerin leicht verletzt. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, in Folge derer sich gegen 16.30 Uhr ein Auffahrunfall ereignete. Ein 36-jähriger Daimlerfahrer war aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm stehenden VW eines 32-Jährigen aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Rohrackerstraße/ Seestraße ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Audi-Lenker die Seestraße in Richtung Rohrackerstraße und bog an der dortigen Einmündung nach links in die Rohrackerstraße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Renault einer 38-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Twingo der 38-Jährigen wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. (rn)

