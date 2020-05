Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, Verkehrsunfälle, Brand, Unfallflucht

Reutlingen (ots)

Gartenhäuser abgebrannt (Zeugenaufruf)

Drei Gartenhütten sind am Samstagmorgen im Bereich der Römerschanze in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Mehrere Passanten meldeten ab 06.55 Uhr einen Brandausbruch bei den Gartenhütten im Dietweg. Die Feuerwehr Reutlingen, welche mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Gartenhäuser ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise.

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden und drei leichtverletzten Personen ist es am Samstagmittag in Lichtenstein gekommen. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 11.40 Uhr die L 387 in Fahrtrichtung Holzelfingen und hielt ihren Seat wegen Gegenverkehrs an, um nach links auf den Parkplatz "Ameisenlehrpfad" abzubiegen. Hinter ihr hielt eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin ihr Fahrzeug ebenfalls an. Eine nachfolgende 19-jährige VW-Fahrerin erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw der 29-jährigen auf. In diesem Fahrzeug wurden die Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf den stehenden Pkw der 23-jährigen, welche abbiegen wollte, aufgeschoben. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Der VW Golf musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

St. Johann (RT): Tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Samstagnachmittag zwischen Bad Urach-Sirchingen und St.Johann-Gächingen gekommen. Ein 87-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 15.13 Uhr einen Feldweg von Upfingen kommend in Richtung der K6700. Der Feldweg und die K6700 kreuzen sich in Höhe der Zufahrt zum Skilift Beiwald. Der 87-jährige wollte im weiteren Verlauf mit seinem VW die K6700 überqueren und fuhr ungebremst auf die Kreisstraße ein. Hier kollidierte er mit einem 62-jährigen Volvo-Fahrer, der die K6700 von Sirchingen in Fahrtrichtung Gächingen befuhr. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers nach links abgewiesen und kam nach circa 22 Metern auf der Wiese zum Stehen. Der 87-jährige war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier erlag er am Abend seinen Verletzungen. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 35.000 Euro. Die Feuerwehr St. Johann war zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen, gegen 11.25 Uhr, ist es auf der Adenauerbrücke zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bekommen. Eine 49-Jährige war mit ihrem Opel von Berkheim kommend in Richtung Oberesslingen unterwegs und befuhr auf der Adenauerbrücke den Linksabbiegestreifen. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ab und kollidierte zunächst mit einem sich daneben befindlichen Mercedes, der von einer 27-Jährigen gelenkt wurde. Im Anschluss prallte der Opel auf einen noch davorstehenden Porsche eines 60-Jährigen. Dabei verhakten sich die Vorder- und Hinterachsen der Fahrzeuge, so dass diese herausgerissen wurden und der Opel schließlich im Auffahrtsbereich der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart zum Stehen kam. Die 49-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und musste mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 85.000 Euro. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bempflingen (ES): Betrunken Verkehrsinsel überfahren (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00.30 Uhr, ist mehreren Zeugen die verdächtige Fahrweise eines BMW aufgefallen, dessen Fahrer auf der Lindenstraße in Richtung Neckartenzlingen unterwegs war. Die Zeugen folgten dem Fahrzeug und verständigten währenddessen die Polizei. Der Fahrer des BMW überfuhr in Höhe der Weidachstraße eine Wiese sowie eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen und den Vorderreifen seines Fahrzeugs an einem Bordstein. Am Ende der Weidachstraße kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreifen stellten bei dem 33-jährigen Fahrer einen Alkoholwert von deutlich über zwei Promille fest, welhalb dessen Führerschein einbehalten wurde. Zudem wurde eine Blutentnahme veranlasst. Am Pkw des Verursachers entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Das Fahrzeug wies mehrere Unfallbeschädigungen auf, weshalb nach momentanem Ermittlungsstand davon ausgegangen wird, dass der Fahrer weitere Gegenstände oder Fahrzeuge beschädigt haben könnte. Mögliche Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/92240 in Verbindung zu setzen.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall mit verletzten E-Bike-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten ist es am Samstagabend in Hechingen gekommen. Ein 36-Jähriger war gegen 21.00 Uhr mit seinem E-Bike im Bereich Martinsberg/Martinspfad unterwegs und fuhr hier einen Abhang hinunter. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Albstadt (ZAK): Von Unfallort geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, ist es am Samstagabend in Laufen, Balinger Straße, gekommen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 21.45 Uhr die B463 von Albstadt in Fahrtrichtung Balingen. An der Kreuzung mit der Steinstraße/Eyachstraße ordnete er sich auf dem Abbiegestreifen nach links ein. Dabei erkannte er das Fahrzeug eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers, der von Balingen in Richtung Albstadt fuhr. Dieser wurde wiederum plötzlich von einem unbekannten Fahrer eines weißen Kastenwagens rechtswidrig über die Linksabbiegespur zur Eyachstraße überholt. Der Kastenwagen kam dann frontal auf den Motorradfahrer zu. Da ihm nun zwei Fahrzeuge entgegenkamen, versuchte der Zweiradfahrer, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchzufahren. Hierbei wurde er aber von dem Kastenwagen im Bereich des Auspuffs noch gestreift, in der Folge kam er ins Schlingern und zu Fall. Dank seiner Schutzkleidung trug er keine Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Der Unfallverursacher, Fahrer des weißen Kastenwagens, flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/9550 um Zeugenhinweise.

