Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrerer Unfälle, Fahrzeugbrand, Auto aufgebrochen, mehrere Zeugenaufrufe, größerer Polizeieinsatz, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung ist es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr in Münsingen-Auingen gekommen. Die 60-jährige Lenkerin eines Peugeot befuhr die Albstraße in Fahrtrichtung Münsingen und wollte an der Kreuzung Mörikestraße nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Münsingen (RT): Diebstahl aus Fahrzeug (Zeugenaufruf)

Unbekannte Täter haben am frühen Samstag morgen gegen 02.00 Uhr in der Straße Am Hungerberg in Münsingen ein Navigationsgerät aus einem Fahrzeug gestohlen. Zunächst wurde durch die Diebe ein etwa 25-30 kg schwerer Schachtdeckel aus einem am Straßenrand befindlichen Schacht ausgehoben und hiermit die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes-Benz eingeschlagen. Im weiteren Verlauf wurde das Handschuhfach und die Mittelkonsole durchsucht und ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Auf Grund des daraus entstandenen Lärms wurde eine Anwohnerin auf den Sachverhalt aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern erbrachte keinen Erfolg. Die Polizei Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07381/9364-0 entgegen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fußgänger nach Unfall verletzt

Am Freitagmittag gegen 14.05 Uhr ist es zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person in der Maybachstraße gekommen. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Ausparken einen 87-jährigen Fußgänger. Der 87-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Filderstadt (ES): Fahrzeug angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht sucht das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3. Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Nürtingen (ES): Fahrzeugbrand

Vollständig ausgebrannt ist in der Nacht zum Samstag ein Fahrzeug in Nürtingen-Zizishausen in der Schlosserstraße. Kurz nach Mitternacht meldeten mehrere Anrufer, dass ein nicht zugelassener Pkw Ford in Flammen stehen würde. Von den Zeugen wurde ein Mann beobachtet der sich vom brennenden Fahrzeug entfernte. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und wurde sichergestellt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei schnell ermittelt und noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen ist es am Freitag an der Kreuzung Hechinger Straße/Waldhörnlestraße gekommen. Gegen 13.15 Uhr mussten ein 43-jähriger LKW-Fahrer und ein 21-jähriger Honda-Fahrer verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage halten, was ein dahinterfahrender 50-jähriger VW-Fahrer zu spät erkannte. Durch den Aufprall wurde der Honda unter den Lkw geschoben. Der Honda-Fahrer verletzte sich beim Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Kind und Radfahrer (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr ereignete sich auf dem Radweg an der Rückseite des Freibads am Neckar in Tübingen ein Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Radfahrer und einem 4-jährigen Kind. Das Kind erlitt nach dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen, welche ambulant durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Unmittelbar nach der Kollision mit dem Kind, hielt der Radfahrer an und unterhielt sich mit der Mutter des Kindes. Die Beteiligten trennten sich jedoch, ohne die nötigen Personalien auszutauschen. Der in den Unfall verwickelte Radfahrer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/9728660 in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Größerer Polizeieinsatz - Ermittlungen gegen 15-Jährige wegen Vortäuschens einer Straftat

Wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt die Polizei gegen eine 15-Jährige aus Tübingen. Diese hatte am Freitagabend gegen 21.20 Uhr dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Tübingen mitgeteilt, dass sie und ihre Freundin auf dem Österberg, Opfer eines Raubdeliktes geworden waren. Zwei unbekannte männliche Personen hätten ihrer Freundin und ihr die Handtaschen entrissen und wären anschließend den Österberg in Richtung Schlachthausstraße davongerannt. Mit starken Kräften wurde nach den Tätern gefahndet. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Nachdem die 15-jährige ihrer Mutter überstellt wurde, räumte sie ein, dass der Sachverhalt frei erfunden war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Nach deren Abschluss wird die 15-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Anzeige gebracht. Auch muss geprüft werden, inwieweit die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden können.

Gomaringen (TÜ): Farbschmiererei an Bus (Zeugenaufruf)

Bereits zum wiederholten Male ist durch einen unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag ein geparkter Bus mit Graffiti beschmiert worden. Die Farbschmierereien in Form von verschiedenen Buchstaben erstreckten sich über die ganze rechte Fahrzeugseite des Omnibus. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen die Hinweise zu den Täter machen können, wenden sich an die Polizei in Tübingen unter 07071/972-8660.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Anhänger umgekippt

Zu einem Unfall mit einem umgekippten Anhänger ist es am Freitagmittag gegen 15.55 Uhr auf der L361 in Rottenburg gekommen. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Opel und einem Anhänger, auf dem ein mit circa 600 Litern befüllter Wasserbehälter geladen war, die L 361 und wollte nach rechts in Richtung Weiler abbiegen. Während dem Abbiegevorgang kippte der Anhänger auf die linke Seite und prallte dort auf den Toyota eines 66-Jährigen, der auf der Linksabbiegespur wartete. Ein hinter dem Toyota stehender Sprinter wurde durch den Wasserbehälter ebenfalls beschädigt. Das im Tank befindliche Wasser verteilte sich restlos auf der Fahrbahn und versickerte in einem Grünstreifen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.800 Euro.

Ammerbuch (TÜ): Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Jesinger Straße, Ortsteil Reusten, gekommen. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem VW Transporter auf einen verkehrsbedingt stehenden 29-jährigen Fiat-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge noch auf einen weiteren Fiat aufgeschoben, welcher von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Der 29-jährige Fiat-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Sinnlose Zerstörungswut

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind an insgesamt 11 Fahrzeugen die Heck- bzw. Frontscheibenwischer abgerissen worden. Alle Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Poststraße abgestellt. Der bislang unbekannte Täter agierte vermutlich in sinnloser Zerstörungswut in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 01.10 Uhr. Über den entstandenen Schaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Albstadt aufgenommen.

