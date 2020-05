Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonkabel gekappt und Unfall verursacht; Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck-Ötlingen (ES): Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen eine 56-Jährige nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Gegen 9.50 Uhr wurde die Polizei von einer Passantin alarmiert, die eine nicht mehr ansprechbare Person auf der Sitzbank der dortigen Bushaltestelle vorgefunden hatte. Nachdem die erheblich alkoholisierte Frau geweckt werden konnte und nach ihren Personalien gefragt wurde, beleidigte sie die eingesetzten Beamten sofort aufs Übelste. Als alles gute Zureden und auch die Androhung des Gewahrsams nicht zum Erfolg führte, sollte sie zur Feststellung ihrer Identität zur Dienststelle gebracht werden. Hiergegen wehrte sie sich so heftig, dass sie auf dem Boden abgelegt und ihr Handschließen angelegt werden mussten. Dabei wurde sie im Gesicht verletzt. Nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung im Krankenhaus wurde sie auf richterliche Anordnung in die Ausnüchterungszelle des Polizeireviers eingeliefert. (cw)

Esslingen (ES): Telefonkabel gekappt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden, der auf mindestens 5.000 Euro geschätzt wird, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Hohenheimer Straße ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 8.15 Uhr mit seinem Bagger im Baustellenbereich auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Unterfahren einer quer über die Fahrbahn gespannten Telefonleitung blieb er trotz angezogenem Arm mit dem oberen Ende des Greifarms an der Leitung hängen. Dabei fädelte sich die Leitung ein und verhakte sich, sodass der linke der beiden Holzmasten am Boden abbrach. Am Kabel hängend schleuderte der Mast über die Fahrbahn und krachte zunächst mittig auf das Dach eines neben dem Bagger gerade anfahrenden Smart und anschließend gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Die 30-jährige Fahrerin des Smart wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Smart musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reparatur der Telefonleitung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes vor Ort. (cw)

