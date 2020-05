Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Tätliche Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): In Gartenhaus eingebrochen

Auf Gartengeräte hatte es ein unbekannter Einbrecher abgesehen, der zwischen Sonntag und Donnerstagnachmittag auf einem nach dem Ortsausgang von Nürtingen nord-östlich der Tiefenbachstraße gelegenen Grundstück in ein Gartenhaus und einen Geräteschuppen eingebrochen ist. Nach dem Übersteigen eines Maschendrahtzauns drang er gewaltsam in die Hütte und den Schuppen ein, wo er auf eine Astkettenmotorsäge und einen Motorrasenmäher stieß und beide Geräte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendete. (ak)

Plochingen (ES): Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Filsallee ereignet hat. Gegen 11.40 Uhr war der 80-jährige Lenker eines Toyota Auris auf der Filsallee aus Richtung der B10 kommend unterwegs. An der nachfolgenden Einmündung fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Filsallee ein und übersah dabei den vorfahrtberechtigten Skoda Octavia eines 32-Jährigen, der dem Verlauf der Filsallee, die im Bereich der Einmündung eine Linkskurve beschreibt, gefolgt war. Durch die anschließende Kollision wurden zwei elf und 32 Jahre alte Mitfahrerinnen aus dem Skoda leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Octavia wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden von etwa 11.000 Euro hat ein 25-jähriger Lenker eines Opel Zafira am Donnerstagmittag an der Einmündung Hindenburg-/ Blumenstraße verursacht. Der Mann befuhr gegen 12.20 Uhr die Blumenstraße aus Richtung Obertorstraße kommend und missachtete an der Kreuzung zur Hindenburgstraße die Vorfahrt einer von links kommenden 24-jährigen Fahrerin eines Toyota IQ. Beide Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die jeweiligen Lenker wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Untersuchung vor Ort war nicht erforderlich. (rn)

Denkendorf (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Weil eine Familienstreitigkeit ausgeartet ist, sind Polizeibeamte am Donnerstagvormittag, kurz vor zwölf Uhr, in die Uhlandstraße gerufen worden. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten zwischen einer Familie und dem Freund der Tochter gekommen, die auch in Handgreiflichkeiten gegen den 20-jährigen Freund mündeten. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten die Hintergründe der Auseinandersetzung klären und die Personalien von zwei 24 und 50 Jahre alten Männern feststellen wollten, wurden sie vom Jüngeren der beiden angegriffen, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Zudem beleidigte der 24-Jährige die Polizeibeamten mehrfach aufs Übelste, sodass nun nicht nur wegen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sondern auch wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt wird. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. (rn)

