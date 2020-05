POL-RT: Größerer Polizeieinsatz; Senorin um hohen Geldbetrag betrogen; Seniorin schwer verletzt; Einbruch in Werkstatt

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen-Ohmenhausen (RT): Größerer Polizeieinsatz

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochnachmittag, ab 13 Uhr, in Ohmenhausen gekommen. Ein 44-Jähriger Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte angekündigt, sich mit einer Schusswaffe das Leben nehmen zu wollen, weshalb zahlreiche Streifenwagenbesatzungen ausrückten und mit entsprechender Schutzausstattung den Bereich um die Wohnanschrift des Mannes absperrten. Nach längeren Gesprächen war der 44-Jährige gegen 14.20 Uhr bereit, seine Wohnung freiwillig zu verlassen und fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er wurde vom Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik eingeliefert. Hinweise auf den Besitz einer Schusswaffe ergaben sich nicht. (ak)

Tübingen (TÜ): Telefonbetrüger verursachen hohen Schaden (Warnhinweis)

Kriminelle haben im Laufe des Dienstags eine Seniorin um einen hohen Geldbetrag betrogen. Bereits in der Nacht zum Dienstag riefen die Betrüger bei der Frau an und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Sie gaukelten ihr vor, dass ihr Haus ins Visier von Einbrechern geraten und nun ihr Hab und Gut bedroht sei. Die so unter Druck gesetzte Tübingerin hob im Laufe des Dienstags eine fünfstellige Bargeldsumme bei ihrer Bank ab. Danach wurde ihr von den Betrügern vorgemacht, dass es sich bei den Scheinen um Falschgeld handle, das von der Polizei überprüft werden müsse. Wie gefordert, übergab die Seniorin daher das Geld am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr an der Stephanuskirche an einen der Täter, von dem sie glaubte, es sei ein Polizist. Entgegen seines Versprechens, die Scheine nach einer Überprüfung zurückzubringen, brachen die Betrüger anschließend den Kontakt zu ihrem Opfer ab.

Der Abholer des Geldes war zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und mit etwa 160 cm Körpergröße auffallend klein. Er trug zur Tatzeit eine graue, spitz zulaufende Wollmütze und war mit grauer Jacke und Hose bekleidet. Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich der Stephanuskirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/ 972-8660 zu melden.

Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de. (rn)

Hechingen (ZAK): Seniorin schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf dem Kirchplatz in der Oberstadt ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Balingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 21-Jährige gegen zwölf Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf dem Kirchplatz unterwegs und wollte dort in eine Parklücke einfahren. Um ihren Wagen gerade abzustellen, rangierte sie ein Stück zurück, wobei sie eine 93-jährige Senioren übersah, die mit ihrem Rollator an dem Wagen vorbeilaufen wollte. Die alte Dame wurde umgestoßen und an einem Bein von dem Ford überrollt. Ein Arzt, der sich zufällig in der Nähe der Unfallstelle befand, leistete sofort erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte vor Ort waren. Die Frau wurde nachfolgend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und insbesondere Angaben zur Gehstrecke der Seniorin machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Balingen, Telefon 07433/264-405 zu melden. (cw)

Haigerloch-Gruol (ZAK): In Werkstatt eingebrochen

In eine Werkstatt in der Schweizerlandstraße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 7.45 Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Firma durchsuchten sie sämtliche Räume, wobei ihnen mehrere Gartengeräte, wie Motorsägen, -sensen, Blasgeräte und Heckenscheren, sowie mehrere Schachteln Zigaretten in die Hände fielen. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Haigerloch hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

