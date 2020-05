POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 05.05.2020/11.53 Uhr

Polizeipräsidium Reutlingen

In unserer heutigen Pressemeldung von 11.53 Uhr hat sich in dem Bericht mit der Überschrift "Gegen Straßenlaterne gefahren" bei einem Ort ein Fehler eingeschlichen. Der Fahrzeuglenker kam aus Richtung Aichtal. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Nürtingen (ES): Gegen Straßenlaterne gefahren

Gegen eine Straßenlaterne gekracht ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Oberensingen. Der 81-Jährige befuhr kurz vor 12.15 Uhr mit seinem VW Golf die Stuttgarter Straße aus Richtung Aichtal kommend und bog an der Einmündung zum Lindenplatz links ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb der Senior unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite Golf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (sm)

