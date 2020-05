Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Werkzeugmaschinen gestohlen; Verkehrsunfallfluchten; Raser aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Werkzeugmaschinen gestohlen

Bohrmaschinen, Flex- und Schleifmaschinen im Wert von rund 2.000 Euro haben Unbekannte über den Maifeiertag und das vergangene Wochenende aus einer Baustelle in der Hans-Reyhing-Straße gestohlen. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, drangen die Einbrecher in die Baustelle ein. An einem durch eine Tür gesicherten und verschlossenen Raum wuchteten sie die Tür samt der Zarge mit brachialer Gewalt aus der Verankerung und ließen die Werkzeugmaschinen mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf mindestens 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrer in der Nacht zum Montag in der Straße Am Keltengrab verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, war der Unbekannte zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs und bog anschließend nach rechts in die Straße Am Keltengrab ab. Dabei streifte das offenbar rote Fahrzeug des Unfallverursachers eine Betonwand und prallte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf ein rotes Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen an der Beifahrerseite geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/ 972-8660, zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): Zusammenstoß verhindert und gestürzt

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Balingen gegen den Fahrer eines weißen Sprinter mit VS-Kennzeichen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr war der Fahrer des weißen Sprinter auf der Schickhardtstraße in Richtung Kesselmühlenstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 74-jährigen Rollerfahrers. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung und eine Lenkbewegung nach rechts verhindern, kam anschließend aber zu Fall und verletzte sich dabei. Der Sprinterfahrer hielt nach der brenzligen Situation kurz an, setzte seine Fahrt dann aber ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern, fort. (rn)

Hechingen (ZAK): Raser aus dem Verkehr gezogen

Deutlich zu schnell unterwegs war ein 44-Jähriger, den die Verkehrspolizei am Sonntagmittag auf der B 27 bei Hechingen aus dem Verkehr gezogen hat. Der Audifahrer war gegen 16.25 auf der Bundesstraße zwischen den Abfahrten Hechingen-Nord und Hechingen-Süd mit knapp 180 km/h bei erlaubten 120 km/h aufgefallen und kontrolliert worden. Seinen Angaben zufolge, hatte er seine Sommerreifen montiert und diese testen wollen. Ein einmonatiges Fahrverbot sowie mindestens zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 240 Euro dürften als Testergebnis zu Buche schlagen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell