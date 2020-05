Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Einbrüche; Radfahrer nach Zusammenstoß gestürzt; Mit Gegenverkehr kollidiert; Von Fahrbahn abgekommen

Reutlingen (ots)

Zahlreiche Kellerräume aufgebrochen

Neun Kellerräume in einer Wohnanlage in der Wielandstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, wuchtete der Einbrecher jeweils die Türen auf und durchwühlte die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wie der Kriminelle in die Gebäude gelangen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. (cw)

Reutlingen (RT): Einbruch in Blumenladen

Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, haben unbekannte Einbrecher einen Blumenladen in der Kaiserstraße heimgesucht. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Ladeninneren. Dort durchsuchten sie Verkaufs- und Arbeitsräume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Laptop, Blumen und Bargeld. Der Wert des gesamten Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Dabei kamen auch die Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung zum Einsatz. (rn)

Metzingen (RT): Helm verhindert Schlimmeres

Seinem getragenen Helm zu verdanken hat es ein 57-jähriger Radfahrer, dass er bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag nur leicht verletzt wurde. Gegen 10.30 Uhr bog ein 46-jähriger Mountainbike-Fahrer von einem Radtrail kommend, auf die Rossfeldsteige ein und übersah dabei den von links kommenden, bevorrechtigten 57-Jährigen, der auf seinem Mountainbike die Steige bergabwärts in Richtung Glems befuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrräder. Beide Biker stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der 46-Jährige nicht ärztlich behandelt werden musste, wurde der 57-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand verhinderte sein Helm, der durch die Wucht des Sturzes zu Bruch ging, Schlimmeres. Der entstandene Schaden an den Fahrrädern beläuft sich auf etwa 200 Euro. (rn)

Metzingen (RT): In Schuppen eingebrochen

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus einem Gartenschuppen Gegenstände gestohlen. Mit Hilfe eines Werkzeugs zerschnitt der Dieb den Zaun um das Grundstück in der Neugreuthstraße. Anschließend verschaffte er sich gewaltsam über das Tor Zutritt zu dem Schuppen. Im Inneren entwendete der Einbrecher alkoholische Getränke und Benzinkanister. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesguts können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Dettingen/ Erms (RT): Hoher Sachschaden entstanden

Ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dettingen und Hülben ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger in einem VW Polo die Strecke in Fahrtrichtung Dettingen. Auf einem geraden Teilstück überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug einer 22-Jährigen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Mercedes einer 48-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Pfullingen (RT): In Schulmensa eingebrochen

In die Mensa der Schule in der Straße Klostergarten ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, brach der Kriminelle eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Dort brach er weitere Türen auf, wobei er jedes Mal mit brachialer Gewalt vorging. So wurden Glastüren zum Beispiel einfach eingeschlagen. Da die Mensa seit mehreren Wochen geschlossen ist und dort nichts von Wert aufbewahrt wird, ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Der hinterlasse Sachschaden dürfte sich allerdings auf mehrere tausend Euro beziffern. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/ Teck (ES): Ohne Beute geblieben

Durch das Einwerfen eines Fensters sind unbekannte Täter zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, in ein Gebäude in der Armbruststraße eingedrungen. Die Einbrecher hielten sich anschließend im Inneres des Gebäudes auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Lenningen-Unterlenningen (ES): In Veranstaltungsraum eingebrochen

In einen Veranstaltungsraum im Burghofweg ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein. Allerdings hinterließ er einen beträchtlichen Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Kontrolle über Pkw verloren

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Autofahrerin am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B27 zugezogen. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die B27 aus Tübingen kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Kirchentellinsfurt kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Dort überfuhr die Pkw-Lenkerin zwei Verkehrsschilder und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Mössingen (TÜ): In Gartenhaus und Garagen eingebrochen

Wegen des Verdachts, zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16.50 Uhr, in ein Gartenhaus auf einem Grundstück an der L 385 eingebrochen zu sein, ermittelt der Polizeiposten Mössingen gegen zwei 19 und 20 Jahre alte Heranwachsende. Die Männer stehen im Verdacht, sich im genannten Zeitraum über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gartenhaus verschafft zu haben, nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, eine Tür aufzuhebeln. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Beide wurden am Sonntagmittag in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen, als sie versucht hatten, ihren dort in der Nacht festgefahrenen VW Polo zu bergen. Sie wurden am Sonntagabend nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die beiden auch für den Einbruch in eine Garagenanlage an einem land- und forstwirtschaftlichen Weg an der L 383 zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, neun Uhr, verantwortlich sind, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. In der Anlage waren im genannten Zeitraum insgesamt sieben Garagen aufgebrochen und durchsucht worden. Soweit bislang bekannt ist, wurden dort eine Motorsäge Husqvarna und eine Taschenlampe entwendet. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (cw)

Bisingen (ZAK): Einbruch in Geräteschuppen (Zeugenaufruf)

In die Gerätehütte eines Waldspielplatzes im Gewann Hofen zwischen Bisingen und Engstlatt ist ein Unbekannter im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, eingebrochen. Durch Aufbrechen der Vorhängeschlösser gelangte der Täter ins Innere des Schuppens und entwendete verschiedene Werkzeuge und Gartengeräte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden auch Spielgeräte des Waldspielplatzes beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07476/94330. (sm)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Gartenhütte aufgebrochen

Eine Gartenhütte im Bereich Ob dem Kaisertal ist vermutlich über das vergangene Wochenende aufgebrochen worden. Von einem Reiter wurde die Polizei am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, verständigt, der die aufgebrochene Gartenlaube entdeckt hatte. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, hatte der Einbrecher zunächst den Zaun aufgeschnitten, anschließend die Eingangstüre mit brachialer Gewalt aufgestemmt und anschließend die Hütte durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

