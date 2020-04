Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geparktes Auto beschädigt

Kaiserslautern-Erlenbach (ots)

Der Besitzer eines Ford Transit hat sein Fahrzeug am Dienstagmorgen um 7 Uhr im Stadtteil Erlenbach abgestellt. Das Auto parkte in der Straße Am Wingertsberg.

Als der Fahrer um 9 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er eine Beschädigung am rechten Heck fest. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

