Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; 21-Jährigen geschlagen und getreten

Reutlingen (ots)

Engstingen (RT): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend in der Geschwister-Scholl-Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger Biker wollte gegen 17.25 Uhr mit seiner BMW von einer Grundstückszufahrt herkommend die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Dr. Carl-Goerdeler-Straße überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten Peugeot. Dessen 61-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der 19-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (cw)

Altbach (ES): 21-Jährigen geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Am Montagabend, gegen 21.40 Uhr, ist ein 21-Jähriger in Altbach von einem derzeit noch unbekannten Täter im Heinrich-Mayer-Park attackiert worden. In der Hoffnung, eine ihm bekannte Frau zu treffen, hatte sich der 21-Jährige in den Park begeben, wo er stattdessen auf mehrere, teils maskierte Unbekannte traf. Eine der Personen soll auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten haben, bevor alle flüchteten. Der junge Mann wurde durch den Angriff nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe der Tat im persönlichen Bereich liegen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu dem Angreifer und seinen Begleitern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07153/ 307-0 beim Polizeiposten Plochingen zu melden. (rn)

Nürtingen (ES): Gegen Straßenlaterne gefahren

Gegen eine Straßenlaterne gekracht ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Oberensingen. Der 81-Jährige befuhr kurz vor 12.15 Uhr mit seinem VW Golf die Stuttgarter Straße aus Richtung Aichwald kommend und bog an der Einmündung zum Lindenplatz links ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb der Senior unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite Golf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (sm)

Nehren (TÜ): Gestürzte Pedelec-Fahrerin

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Pedelec-Fahrerin am Montagnachmittag bei einem Sturz erlitten. Die 72-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem E-Bike in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie kurz vor Beginn des Nehrener Gäßle aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung ihrer Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (sm)

