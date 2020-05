Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Vereinsheim; Brände; Nach Bedrohung Widerstand geleistet und Polizeibeamte verletzt

Reutlingen (ots)

Beim Einfahren nicht aufgepasst

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße verursacht hat. Der Heranwachsende wollte gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel Corsa von einem Firmenparkplatz in die Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten KIA. Dessen 53-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurde der Opel so schwer beschädigt, dass an ihm wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Sonnenbühl-Undingen (RT): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim im Gewann Hinter Schopfloch in der Verlängerung der Erpfinger Straße ist ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum. Nachfolgend durchsuchte er in allen Räumen sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei neben mehreren Getränkeflaschen auch eine Spendenkasse in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Die Spendenkasse wurde im Laufe der Ermittlungen wenig später ausgeplündert auf dem Parkplatz Schopfloch aufgefunden. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. (cw)

Metzingen (RT): Brand in Bürogebäude

Möglicherweise sich entzündende Dämpfe eines Teppichklebers haben am Dienstagvormittag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Ziegeleistraße geführt. Gegen 10.30 Uhr verlegte ein 54-Jähriger Teppich in einem Büro. Dabei gerieten nach ersten Erkenntnissen die Dämpfe des verwendeten Klebstoffs möglicherweise durch einen im Raum befindlichen Ofen in Brand. Das Feuer konnte durch Büromitarbeiter noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Im Anschluss mussten zwei 31 und 47 Jahre alte Männer, sowie der 54-jährige Teppichleger wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in Kliniken transportiert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Weil er bei Rotlicht in eine Kreuzung gefahren ist, hat sich ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leicht verletzt. Kurz vor 20 Uhr befuhr der Mountainbiker die Katharinenstraße in Richtung Neckarstraße. Die dortige Ampelkreuzung überfuhr er trotz Rotlicht und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß, bei grün von der Neckarstraße nach links in die Katharinenstraße abbiegenden Mercedes eines 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde anschließend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Weilheim/ Teck (ES): Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Nichtangepasste Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am frühen Mittwochmorgen zwischen Hepsisau und Ziegelhütte ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 00.15 Uhr mit seinem Mercedes A35 auf der L 1212 von Hepisau in Richtung Ziegelhütte unterwegs. In einer scharfen Kurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem, nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzten 37-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Schaden wird mit etwa 5.300 Euro beziffert. (rn)

Esslingen (ES): Nach Bedrohung Widerstand geleistet und Polizeibeamte verletzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 47-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Martinstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren drei Jugendliche gegen 18.40 Uhr auf der Martinstraße unterwegs, als sie auf den Mann trafen. Dieser soll sie dann mit einem Taschenmesser bedroht haben, woraufhin sie die Flucht in ein nahegelegenes Kaufhaus ergriffen und sich dort an einen Security-Mitarbeiter wandten. Der 47-Jährige soll die Jugendlichen dann durch das Kaufhaus weiter verfolgt haben. Von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften konnte der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindende Mann wenig später im Vorraum einer nahegelegenen Bankfiliale angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamte aufs Übelste und leistete erheblichen Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Auch während der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle kam es zu weiteren Beschimpfungen und Beleidigungen durch den alkoholisierten 47-Jährigen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde er im Laufe des Abends wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Seine beiden bei ihm aufgefunden Taschenmesser wurden beschlagnahmt. Zu den noch laufenden Ermittlungen sucht das Polizeirevier Esslingen Zeugen, insbesondere werden die drei 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Nürtingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein sechsjähriges Kind nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Der Junge rannte gegen 17 Uhr von Gehweg auf die Neuffener Straße und wurde in der Folge vom VW Polo eines 31 Jahre alten Mannes erfasst, der in Richtung Frickenhausen unterwegs war. Der Sechsjährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Der Sachschaden am Pkw beträgt schätzungsweise 500 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Leinfelden

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Dienstagnachmittag in Leinfelden gekommen. Gegen 17 Uhr wurden die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Schulstraße gerufen, da aus dem Dachstuhl eines Wohngebäudes Rauch aufstieg. Weil die Herkunft des Qualms zunächst unklar war, wurde das Haus vorsorglich evakuiert. Ebenso die Dachgeschosswohnung eines angrenzenden Gebäudes. Auf der Suche nach dem Brandherd mussten durch die Feuerwehr an der Grenze zwischen den beiden Häusern das Dach sowie die Erdgeschossfassade geöffnet und der betroffene Zwischenraum mit Wasser gekühlt werden. Den ersten Ermittlungen zufolge, könnte sich bei Bitumenarbeiten auf einer unmittelbar angrenzenden Garage zwischen den Gebäuden ein Glutnest gebildet und in der Folge auf die Isolierung übergegriffen haben. Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Gebäudeschaden zirka 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Personen vor Ort. (mr)

Esslingen (ES): Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte, ein nicht mehr fahrtauglicher Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen einer kurzen Unaufmerksamkeit, die am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen geführt hat. Kurz nach 13 Uhr war ein 77 Jahre alter Mann mit seinem Renault auf der Mühlbergstraße vom Stadtzentrum herkommend unterwegs und krachte dabei ins Heck eines verkehrsbedingt haltenden Suzuki, der von einer 59-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen noch auf einen davorstehenden Citroen geschoben. Die Suzuki-Lenkerin, der 42 Jahre alte Fahrer des Citroen sowie dessen dreijährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Frau und das Mädchen wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. (mr)

