Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugscheibe eingeworfen; Gartenhäuser aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Betrunken Kreise gedreht

Reutlingen (ots)

Geparkte Pkw angegangen und Bargeld gestohlen (Zeugenaufruf) Am helllichten Tag sind im Stadtgebiet Reutlingen zwei geparkte Pkw von offenbar ein und demselben Kriminellen angegangen worden. Zunächst warf ein Unbekannter kurz vor 14.30 Uhr in der Marienstraße die Beifahrerscheibe eines Mercedes ein und nahm einen auf dem Sitz liegenden Lederrucksack mit Geldbörse an sich. Mit der Beute im Wert von zirka 100 Euro flüchtete der Mann anschließend über die Tübinger Straße in Richtung Janusz-Korczak-Straße. Kurze Zeit später, gegen 14.50 Uhr, versuchte wohl derselbe Täter die Beifahrerscheibe eines in der Gminderstraße stehenden Golf einzuwerfen. Zuvor war dem Täter offensichtlich eine auf dem Sitz abgelegte Handtasche aufgefallen. Durch das Eingreifen eines Zeugen, der den Unbekannten beobachtet und angesprochen hatte, ließ dieser von seinem Vorhaben ab. Er stieß den Bürger zur Seite und rannte über die Gabelsberger Straße davon. Der Gesuchte ist von schlanker Statur, war schwarz gekleidet und trug eine Kapuze und einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (mr)

Reutlingen-Sickenhausen (RT): Gartenhäuser aufgebrochen

Zwei Gartenhäuser im Gewann Hinter den Eiwiesen in der Verlängerung der Degerschlachter Straße hat ein Unbekannter zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, aufgebrochen. Im genannten Zeitraum hebelte der Einbrecher jeweils die Eingangstüren an den unweit voneinander gelegenen Lauben auf und durchsuchte die Innenräume nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen worden sein. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 57-Jähriger am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Haidlinsgasse / Friedhofstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 17.40 Uhr mit seinem Smart auf der Haidlinsgasse unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in den Talbrunnenweg einbiegen. Dabei übersah er einen aus der Friedhofstraße entgegenkommenden, 30-jährigen Pedelec-Fahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler, wobei er nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Betrunken Kreise gedreht

Deutlich alkoholisiert war ein 47-Jähriger, der am frühen Donnerstag in der Schelztorstraße aufgefallen ist. Gegen 0.50 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Esslingen auf einen Opel Astra aufmerksam, der mehrfach mit quietschenden Reifen Runden um die Verkehrsinsel direkt vor dem Polizeirevier drehte und zunächst davonfuhr. Wenig später tauchte der Opel wieder auf und drehte erneut mit quietschenden Reifen um die Verkehrsinsel Kreise. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Schelztorstraße / Berliner Straße, wo er an der Grün zeigenden Ampel zunächst anhielt und wartete. Daraufhin sollte er von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Als die Beamten an seinen Wagen herantraten, gab er plötzlich Gas und bog trotz der zwischenzeitlich Rot zeigenden Ampel nach rechts in die Schelztorstraße ab. Er konnte nach wenigen Metern angehalten und kontrolliert werden, wobei den Polizeibeamten gleich starker Alkoholgeruch entgegenschlug. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch am Kontrollort beschlagnahmt und sein Wagen abgeschleppt. Von den nachfolgenden Maßnahmen zeigte er sich allerdings wenig beeindruckt und kündigte an, anschließend wieder seine Runden vor dem Revier drehen zu wollen. Auf richterliche Anordnung wurde er nachfolgend in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Nun sieht er einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Burladingen (ZAK): Anhänger umgekippt und abgerissen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der L 442 ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Renault Laguna mit Anhänger von Hausen i.K. herkommend in Richtung Albstadt unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve kippte der mit Holz beladene Anhänger offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zur Fahrbahnmitte hin um, überschlug sich und prallte gegen einen entgegenkommenden Ford Focus einer 26 Jahre alten Frau. Durch den heftigen Aufprall riss der Kugelkopf der Anhängekupplung ab, worauf der Renault gegen die rechten Leitplanken schleuderte und quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Anhänger blieb schließlich samt gesicherter Ladung neben dem Zugfahrzeug liegen. Die 26-Jährige, an deren Wagen das Airbag-System ausgelöst hatte, erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde an der Unfallstelle versorgt und wollte sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Blechschaden dürfte sich auf insgesamt rund 24.500 Euro belaufen. Sowohl der Renault als auch der Ford mussten abgeschleppt werden. Die Bergung des Anhängers wurde vom Unfallverursacher in Eigenregie durchgeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Fahrbahn war die L 442 bis zirka 23.15 Uhr voll gesperrt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07433/264-0 entgegengenommen. Insbesondere der Fahrer eines hellen Pkw, der den Beteiligten nach dem Unfall seine Hilfe angeboten hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

