POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstagnachmittag im Feierabendverkehr auf der B 27 gekommen. Aus Unachtsamkeit krachte der 19 Jahre alte Fahrer eines Sprinters gegen 16.15 Uhr ins Heck eines Vito, dessen 31-jähriger Lenker im stockenden Verkehr abgebremst hatte. Ein hinter dem Sprinter fahrender 22-Jähriger bremste seinen Renault Megane ebenfalls stark ab und lenkte nach rechts, worauf der Wagen von der Fahrbahn abkam und ohne Beschädigungen abseits der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer des Vito zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt dürften die notwendigen Reparaturkosten der beiden beschädigten Fahrzeuge mit etwa 7.000 Euro zu Buche schlagen. Der Sprinter war zudem nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Anhänger abgerissen

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 463 zwischen Weilstetten und Balingen entstanden ist. Ein 25-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem VW Phaeton auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Am Ausgang einer leichten Rechtskurve geriet sein Anhänger, auf dem ein Peugeot Boxter geladen war, ins Schlingern. Beim Versuch das Gespann wieder zu stabilisieren krachte der VW in die Leitplanken, wobei sich der Wagen um 180 Grad drehte und die Zugvorrichtung am Auto abriss. Der Anhänger knallte erneut in die Leitplanken, wobei er unter der Leitplanke hindurch und der geladene Peugeot von der Ladefläche geschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos und der Anhänger waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

