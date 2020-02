Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Telefonbetrüger scheitern

Mit unterschiedlichen Maschen versuchten Betrüger am Montag und letzten Mittwoch, eine Seniorin aus Oberstadion um ihr Erspartes zu bringen.

Ulm (ots)

Am Montag meldete sich bei der Frau ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Geldinstituts. Der Mann drohte der Frau, ihr Konto zu sperren, weil sie angeblich nicht auf ein Schreiben reagiert hätte. Um sich außergerichtlich zu einigen forderte der Betrüger 2.000 Euro. Die Angerufene stellte daraufhin detaillierte Nachfragen, worauf der Unbekannte auflegte.

Dieselbe Frau wurde die Woche zuvor beinahe Opfer eines anderen Betrügers. Der hatte ihr einen Gewinn versprochen, der gegen die Bezahlung einer notariellen Beglaubigung ausbezahlt werden könne. Bevor die Seniorin den Betrügern möglicherweise zum Opfer gefallen wäre, sprach sie glücklicherweise noch mit einer Familienangehörigen. Ihr fiel der Betrug auf, worauf sie bei der Polizei Anzeige erstatteten.

Die Polizei gibt bei Gewinnversprechen folgende Tipps: - Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, an den Besuch einer Veranstaltung oder an den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst)! - Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung! - Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer! Achtung: Betrüger können diese Nummern auch fälschen. - Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen! - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: Keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches!

