POL-RT: Verkehrsunfall beim Abbiegen; Walze angebrannt; Arbeitsunfälle; Überfall in Wohnung

Grafenberg (RT): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Weil sie den Gegenverkehr übersehen hat, ist eine 51-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zwischen Großbettlingen und Grafenberg leicht verletzt worden. Gegen zwölf Uhr war die 51 Jahre alte Frau auf der B 313 von Großbettlingen in Richtung Grafenberg unterwegs. An der Einmündung nach Tischardt bog sie nach links in Richtung Ortsmitte ab und krachte dabei in den entgegenkommenden Opel Astra eines 47-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß musste die Unfallverursacherin leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. (rn)

Sonnenbühl (RT): Walze beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Lichtensteinstraße eine motorbetriebene Sandplatzwalze beschädigt. Durch ein Entzünden des im Motor befindlichen Kraftstoffs wurde das Gerät komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Alb, Telefon 07129/ 9326-60. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle im Randweg in Leinfelden zugezogen hatte, ist ein Bauarbeiter am Montagvormittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 42-Jährige errichtete zusammen mit einem Kollegen eine sogenannte Spundwand zur Absicherung der Baugrube und geriet dabei gegen 10.20 Uhr mit dem Unterarm zwischen einen mehrere hundert Kilogramm schweren Stahlträger und den Greifer eines Baggers, der zur Montage der Träger eingesetzt wurde. Ein zum Transport des Verletzten angeforderter Rettungshubschrauber hatte den Anflug zum Unfallort aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse abbrechen müssen. (mr)

Mössingen (TÜ): In Wohnung überfallen

Schwere Verletzungen erlitt ein 39-Jähriger bei einem Vorfall, der sich am späten Sonntagabend in einer Wohnung in Mössingen ereignet hat. Gegen 22.20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem Nachbarn lautes Geschrei aus der Erdgeschosswohnung gehört hatten. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte den durch Schläge schwer verletzten Wohnungsinhaber vor, der nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer, die mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein sollen, über die offene Terrassentür in die Wohnung eingedrungen. Dort bedrohten sie zunächst den alleine anwesenden Mann. Einer der Unbekannten schlug dann das Opfer nieder, fesselte und würgte es heftig, während sein Begleiter die Wohnung durchsuchte. Als sich der 39-Jährige aus der Fesselung befreien konnte, flüchteten die Angreifer mit einem, in der Wohnung gefundenen Bargeldbetrag. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. (cw)

Rangendingen (ZAK): Von Lkw-Ladefläche gestürzt

Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag bei einer Firma in der Straße Im Hitzenried ist ein 61-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen zehn Uhr mit Arbeiten auf der Ladefläche eines Lkw beschäftigt, als er offenbar stolperte und rückwärts über zwei Meter tief zu Boden stürzte. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unglücksort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (mr)

