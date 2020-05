Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Schwer verletzter Rennradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagvormittag in Gönningen zugezogen. Der 20-Jährige fuhr kurz nach elf Uhr mit seinem Rennrad die Roßbergstraße vom Roßberg kommend abwärts in Richtung Ortsmitte. Als er an einer Engstelle bremste, kam er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen den Randstein am rechten Fahrbahnrand. Hierdurch kam der Radfahrer zu Sturz, rutschte mehrere Meter über den Gehweg gegen eine Begrenzungsmauer und von dort zurück auf die Fahrbahn, wo er schwer verletzt zum Liegen kam. Der Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (sm)

Engstingen (RT): Betrunken Autofahrer gefährdet und Widerstand geleistet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen eine 51-Jährige, die am Sonntagabend in Kleinengstingen ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gelenkt hat. Gegen 18.30 Uhr war die Frau mit ihrem Mitsubishi Colt ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten aus einer Grundstückszufahrt auf die Reutlinger Straße/ B 312 eingefahren. Ein schwarzer, in Richtung Bernloch fahrender, Skoda Kombi musste dabei ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend setzte die 51-Jährige zurück in die Einfahrt, wobei ein Anwohner zur Seite springen musste, um nicht von ihrem Mitsubishi erfasst zu werden. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stellten bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den anschließenden Transport in eine Klinik und die folgende Blutentnahme setzte sie sich erheblich zur Wehr und beleidigte zudem die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler suchen nun nach dem Fahrer des schwarzen Skoda Kombi, der dem Mitsubishi ausweichen musste. Hinweise bitte unter Telefon 07121/9918-0 an das Polizeirevier Pfullingen. (rn)

Bad Urach (RT): In Tankstelle eingebrochen

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in eine Tankstelle in der Burgstraße eingebrochen. Zwischen 0.45 Uhr und 2.15 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in welchem sie eine Tür mit brachialer Gewalt aufwuchteten und so in den Verkaufsraum gelangten. Dort ließen sie mehrere Stangen Zigaretten und einen kleineren Wechselgeldbetrag aus der Kasse mitgehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verliefen bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung L 1192 / Ruiter Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 30-Jähriger war den bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 13.15 Uhr mit seinem Suzuki auf der linken der beiden Fahrspuren der L 1192 in Richtung Esslingen unterwegs und wollte an der Kreuzung Ruiter Straße geradeaus weiterfahren. Auf der rechten Spur fuhr ein 60-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse in gleiche Richtung. Kurz vor der Kreuzung soll es zu einem Spurwechsel des Mercedes von der rechten auf die linke Spur gekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Suzuki-Fahrer auf die linke Abbiegespur aus und krachte ins Heck eines dort vor der roten Ampel wartenden Opel Astra. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch auf einen davorstehenden VW Up! und dieser auf einen Mercedes Vito aufgeschoben. Zu einer Berührung zwischen dem Suzuki und der Mercedes-C Klasse war es nicht gekommen. Bei der Kollision wurden der Fahrer und ein 15-jähriger Mitfahrer im Suzuki, sowie die 45 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt. Der Suzuki, der Opel und der VW waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die Angaben zur Fahrweise und insbesondere des Spurwechsels der Mercedes C-Klasse machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Alkoholika gestohlen

Auf Alkohol hatten es Unbekannte abgesehen, die am späten Samstagabend in eine Gaststätte an den Bürgerseen eingebrochen sind. Zwischen 23 Uhr und 23.40 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten nachfolgend die Räumlichkeiten. Dabei ließen sie zahlreiche Flaschen alkoholischer Getränke mitgehen, die sie teils noch vor Ort konsumierten. Mit dem Rest ihrer Beute flüchteten sie anschließend, wobei sie einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro hinterließen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Owen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend an der Kreuzung Neue Straße / Brühlstraße ereignet hat und der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, war ein 42-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Neue Straße aus Richtung Kirchheim kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Brühlstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Corsa, dessen 41 Jahre alte Fahrer nicht mehr schnell genug reagieren konnte. In der Folge prallte der Radler frontal gegen die vordere, linke Fahrzeugfront des Opels und wurde samt seinem Rennrad über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn geschleudert. Während der Opel-Fahrer unverletzt blieb, musste der Radfahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Baustelle eingebrochen

Mehrere Werkzeugmaschinen wie Schlagbohrer und Akku-Schrauber hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, aus einem im Umbau befindlichen Haus in der Straße Am Lindele gestohlen. Über die Balkontüre verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Baustelle und ließ dort die Werkzeugmaschinen mitgehen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Werkzeugdiebstahl im großen Stil (Zeugenaufruf)

Diverse Werkzeuge namhafter Hersteller im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, darunter Akku-Schrauber, Schlagbohrer und Laser-Messgeräte, haben Unbekannte am Wochenende aus einem Rohbau in der Dieselstraße gestohlen. In der Zeit zwischen Samstagmittag, zwölf Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, öffneten die Täter die Umzäunung der Baustelle und brachen im Inneren des Rohbaus mehrere Materialräume auf. Zum Abtransport des Diebesguts dürften ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 entgegen. (mr)

Denkendorf (ES): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau beim Sturz von ihrem E-Bike am Sonntagnachmittag erlitten. Die 64-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit einem männlichen Begleiter auf einem parallel zur L1202 verlaufenden Feldweg zwischen Denkendorf und Nellingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte sie mit dem Vorderrad das Hinterrad des E-Bikes ihres Begleiters, der vor ihr fuhr. Dadurch geriet die Radfahrerin ins Straucheln und stürzte auf den Asphalt. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. (sm)

Tübingen (TÜ): Schwelbrand an Gartenhaus

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Sonntagnachmittag an einem Gartenhaus in der Friedhofstraße in Lustnau zu einem Schwelbrand gekommen. Die aufgrund starker Rauchentwicklung alarmierte Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Schwelbrand am Boden der Gartenhauswand schnell unter Kontrolle bringen. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (sm)

Rosenfeld (ZAK): Brennender Maibaum

Wegen eines brennenden Maibaums in der Ortsmitte von Leidringen sind am Sonntagabend die Rettungskräfte alarmiert worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand zündelte kurz vor 20 Uhr ein Kind mit einem Feuerzeug an den Bändern des am Maibaum angebrachten Kranzes und setzte diesen dadurch in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Maibaum musste anschließend abgesägt werden. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

