Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zu schnell unterwegs; Einbruch in Schuppen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zu schnell unterwegs

Auf rund 15.000 Euro dürfte sich allein der Blechschaden belaufen, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an einem hochmotorisierten Mercedes AMG entstanden ist. Der 23-jährige Fahrer des Wagens wollte kurz nach 18 Uhr von Echterdingen herkommend auf die B 27 auffahren und war bei regennasser Witterung offenbar zu schnell unterwegs. Der Pkw geriet daraufhin ins Schleudern, touchierte die rechten Leitplanken und krachte in der Folge auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls in die Schutzplanken, an denen er auch zum Stehen kam. Der 23-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Da an dem Mercedes durch die Wucht des Aufpralls die hintere Radachse gebrochen war, musste das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf zirka 500 Euro beziffert. (mr)

Plochingen (ES): In Geräteschuppen eingebrochen

In einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück im Gewann Schnaitwiesen an der L 1192 ist ein Unbekannter zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, zehn Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über die Tür gewaltsam Zutritt und durchsuchte den Schuppen nach Wertvollem. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte er aber nichts Stehlenswertes gefunden und ohne Beute das Weite gesucht haben. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

