Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin verursacht Unfall mit hohem Sachschaden (24.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 20.000 Euro Sachschaden, der sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Sturmbühlstraße ereignete. Eine 51-Jährige fuhr mit einem Mercedes in Richtung Villingen und kam, den Ermittlungen zufolge, nach rechts von der Straße ab. Hier prallte sie heftig gegen einen geparkten VW Polo, der durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben wurde. Die Polizei stellte bei der Autofahrerin deutlichen Atemalkoholgeruch fest und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Ein Abschleppdienst musste beide schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos aufladen. Da es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen gibt, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

