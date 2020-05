Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer übersieht Radfahrer (24.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Salinenstraße. Ein 42-jähriger VW Fahrer bog von einem Parkplatz auf die Salinenstraße ein und übersah hierbei den von rechts aus Richtung Dürrheimer Straße kommenden 22-jährigen Radler. Dieser prallte gegen den VW und kam hierbei zu Fall. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht an Hand und Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Weder am VW des Unfallverursachers noch am Mountainbike des Radfahrers entstand Sachschaden.

