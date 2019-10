Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung! Polizei Hannover sucht mit Foto nach Vermisstem - Axel G. wohlbehalten gefunden

Hannover (ots)

Der seit Sonntagabend, 29.09.2019, gesuchte Axel. G. ist heute Vormittag wohlbehalten von Familienangehörigen in Hannover angetroffen worden. /has, now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4390285

