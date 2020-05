Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer stürzt und verletzt sich (24.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer kam es gestern gegen 16.30 Uhr in der Dorfstraße. Ein 62-jähriger Radfahrer radelte in Begleitung seiner Ehefrau in Richtung Öfinger Straße und kam durch einen Bremsfehler zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus bringen musste. An seinem Rad entstand kein Sachschaden.

