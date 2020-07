Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Radfahrer schwer verletzt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag verlor ein alkoholisierter, 27-jähriger Radfahrer aus Gronau die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletzte sich schwer. Er war gegen 01.45 Uhr auf dem linken Radweg der Heerstraße stadteinwärts in Richtung Ochtruper Straße unterwegs und stürzte nach Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können.

