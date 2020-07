Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Alkoholisiert gegen Baum geprallt

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag verlor eine alkoholisierte, 45-jährige Autofahrerin aus Rhede die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte beim Abbiegen gegen einen Baum. Sie war gegen 01.40 Uhr in Begleitung ihrer beiden 4- und 10-jährigen Kinder auf dem Entenschlatt unterwegs und wollte nach rechts in den Vennweg einbiegen. Da eine mögliche Verletzung der Kinder nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte, wurden sie mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Arzt entnahm der 45-Jährigen auf der Polizeiwache in Borken zwei Blutproben, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Das Jugendamt wurde informiert.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell