Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf - Diebstahlsdelikt in Wohnung

Diez (ots)

Am Nachmittag des 05.06.2020 wurde eine Rentnerin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus von unbekannten männlichen Personen bestohlen. Der Tatort lag in Diez im Bereich Felkestraße, In der Ruhstatt und Staffeler Weg. Entwendet wurde ein höherer Bargeldbetrag. Im Rahmen der Ermittlungen tauchte ein blauer Transporter mit dem Kennzeichenfragment EMS-??? auf, welcher möglicherweise Bezug zu diesem Vorfall hat.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit einem blauen Transporter an dem fraglichen Nachmittag gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez unter 06432/6010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell