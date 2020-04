Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Traktor in Flammen

Sachschaden entstand am Montag bei einem Brand in Erbach.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, brannte zur Mittagszeit ein Traktor. Der stand in Donaurieden auf einem Gelände an der Steig. Kaum hatte ihn der Landwirt dort abgestellt, ging der Traktor in Flammen auf. Die Feuerwehren aus Erbach und Donaurieden löschten den Brand. Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes. Hinweise auf fremdes Verschulden liegen nicht vor, teilt die Polizei mit.

