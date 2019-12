Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ehestreit endet in Zelle

Germersheim (ots)

Heute Nacht, kurz nach Mitternacht, musste eine Streife wegen eines lautstarken Ehestreites in Germersheim in der Straße "Am Meßplatz" ausrücken. Das Paar wurde zur Ruhe ermahnt. Doch kurze Zeit später musste erneut die Polizei kommen. Der uneinsichtige alkoholisierte Ehemann ließ sich nicht beruhigen und war weiter aggressiv. Er musste deshalb den Rest der Nacht in der Zelle der Polizei verbringen.

