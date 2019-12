Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrolle

Germersheim (ots)

Am 23.12.19 in der Zeit von 08:30h bis 12:30h wurden in Germersheim in der Rheinbrückenstraße und "Am Alten Hafen" Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei sieben Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt. Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren gegen die Fahrer eingeleitet.

