POL-PDLD: 23.12.2019, 13:00 Uhr 36-jähriger Fußgänger mit Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Landau (ots)

Kurz vor 13.00 Uhr wurde an der Einmündung Xylanderstraße/Reiterstraße ein Mann mit freiem Oberkörper gemeldet, der laut herumschreien würde und gegen die vorbeifahrenden Autos geschlagen hätte. Ein Zeuge hätte auch gesehen, dass die Person eine Pistole in der Hosentasche mit sich führte. Mehrere Streifen der Polizei in Schutzausstattung konnten den 36-jährigen Mann dann im Hof eines Anwesens widerstandslos festnehmen. Bei der mitgeführten Pistole handelte es sich um eine Softairwaffe. Er war in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Falls Fahrzeuge beschädigt wurden, werden die Besitzer gebeten, sich bei der Polizei Landau zu melden.

