Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Böbingen (ots)

Am 22.12.2019, gegen 19:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife ein dreirädriges Kleinkraftfahrzeug des Typs Piaggio Ape in der Hauptstraße. Wie sich in der Kontrolle herausstellte, war der 20-jährige Fahrer aus dem Raum Neustadt nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung obwohl er einen Führerschein benötigte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

