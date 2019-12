Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Sonntag, 22.12.2019, gegen 23:45 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw Opel Corsa, in der Landauer Straße, einer Kontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr beim Bahnhof gefahren war. Der 24-jährige Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

